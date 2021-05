“Era muy racista. Recuerdo estar en Universal, caminando por el pasillo, y la gente decía: ‘ahí viene un shvartze’ en yídish, y yo sé lo que significa. Es como la palabra con N. Y Truman Capote, cuando hice In Cold Blood, hombre. Llamó a Richard Brooks (el director) y le dijo: ‘Richard, no entiendo por qué estás usando a un negro para componer la música de una película sin gente negra en ella’. Richard le contestó: ‘jódete, él va a hacer el score’. Lo hice y salí nominado para el Óscar”.

Quincy llegó a Hollywood a mediados de los ochenta, trabajaba componiendo música para películas. “Me llamaron para hacer Mirage de Gregory Peck y fui. Estaba vestido con mi traje favorito, y el productor salió para conocerme en Universal. Se paró en seco –confundido– y volvió y le dijo a Joe Gershenson (supervisor musical): ‘no me dijiste que Quincy Jones era un negro’. No trabajaban con compositores negros en las películas. Sólo usaban nombres europeos de tres sílabas Bronislaw Kaper, Dimitri Tiomkin.

Quincy nunca trabajó con Elvis Presley, y aseguró que nunca lo hubiera hecho. “Estaba escribiendo para Tommy Dorsey (maestro de orquesta), por Dios, eran los cincuenta. Y Elvis llegó y le dijo a Tommy: ‘no quiero tocar con él’. Presionado por razones detrás de la declaración, mencionó que era una madre racista . Me voy a callar ahora, pero cada vez que veía a Elvis estaba siendo asesorado por Otis Blackwell (autor de Don’t be cruel), le decía cómo cantar”, contó Jones.

Sobre las protestas del año pasado ocasionadas por el caso de George Floy y el racismo en Estados Unidos, Quincy opina: ha pasado un tiempo, hombre. La gente ha estado volteando la mirada a otro lado, pero todo sigue igual para mí: misoginia, racismo. Te tienen que enseñar a odiar a alguien. No es algo natural, no lo creo. No lo creo a menos que hayas sido entrenado. Creo que es un muy mal hábito. Estos racistas, por Dios, ¿asiáticos? ¿cómo demonios te enojas con una chica asiática? .

La música, sin embargo, también le ha dado mucho a Jones. El jazz fue mi madre. Sin dudas. Es muy adictivo, hombre. Es revolucionario también. Es de donde vienen muchos de los matrimonios multiétnicos .

Además de todos los paradigmas que rompió Quincy Jones, su trabajo musical también ha dejado su marca. Su trabajo en Fly me to the moon junto a Frank Sinatra se convirtió en la primera canción en sonar fuera de la Tierra. “La grabé con Count Basie en tiempo de cuatro cuartos. Cuando él la escribió, originalmente estaba en tres cuartos. (Cantando) ‘Fly me to the moon…’ un, dos, tres, un, dos, tres. No la puedes gozar en tres cuartos. Sinatra dijo: ‘me gusta la manera en que la hiciste con Basie, el cuatro cuartos, ¿estarías dispuesto a hacer eso con él y conmigo?’ y yo dije: ‘pero claro que sí’.

Así que me tuve que sentar en mi cuarto de hotel en San Remo y en una noche tuve que escribir el arreglo. Sin piano, sin nada, sólo escribirlo. Frank se murió cuando lo escuchó, hombre. Estaba tan feliz porque, en realidad, ese era mi primer trabajo para él. Tenía 29, ¿sabes? Ellos estaban a mediados de sus cincuentas o sesentas .