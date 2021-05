Instó a pensar en Benito Juárez, cuyo nombre encabeza (en letras de oro) uno de los muros de este hermoso recinto , de niño en Guelatao aprendiendo sus primeros vocablos en español de su tío Bernardino y posteriormente de camino a la ciudad de Oaxaca para encontrase con su hermana Josefa y llegar a la imprenta del padre Antonio Salanueva, su mentor.

No fue esta primera fase una educación formal, pues ni el tío Bernardino ni el padre Salanueva hubieran imaginado lo que sus enseñanzas fructificaron en Juárez. Ellos le ayudaron a desarrollar sus capacidades para defender nuestra nación, dirigirla y transformarla. Sin esas enseñanzas, sencillas y desinteresadas, el potencial de Juárez no se habría desarrollado y México no sería lo que actualmente es , apuntó.