a violencia por motivos electorales en el Valle del Yaqui no es nueva. El artero asesinato de Abel Murrieta en Ciudad Obregón, candidato a alcalde del municipio de Cajeme por Movimiento Ciudadano, no es un hecho desligado de la violencia social y política que impera en ese municipio sonorense. El antecedente más inmediato de violencia electoral en esa demarcación fue otro crimen, éste contra Eduardo Castro Luque, diputado electo por el PRI en 2012, asesinado por su propio diputado suplente, Manuel Alberto Fernández Félix, joven que pretendió quedarse con la diputación de Castro Luque, a dos días de tomar posesión del cargo.

En las condiciones de una campaña electoral feroz entre PRI, PAN y PRD, y el bloque de Morena, el asesinato de Murrieta se ha usado para golpetear a la Cuarta Transformación y con ello a Alfonso Durazo, dejando de lado las implicaciones de la renuncia de Ricardo Bours como candidato al gobierno de Sonora por Movimiento Ciudadano, para unirse al bloque del PRI y PAN encabezado por El Borrego Gándara. Ahora, debido a la dificultad de borrar espots programados, a través de algunas estaciones de radio, aún puede escucharse a Bours hablando pestes de Durazo, pero también contra El Borrego –al que ahora está unido– y de lo mal que le iría a Sonora si alguno de ellos llegara a la gubernatura.

Lo más destacado de Ricardo era la idea de que él sí podía acabar con la delincuencia organizada, mostrando su prepotencia frente al candidato de Morena; sin embargo, en términos avícolas, resultaron más las echadas que las ponedoras. Ahora Sonora, en una paradoja extraña, se encamina a la elección más importante de las últimas décadas. La paradoja consiste en que está señalada para el 6 de junio, un día después del aniversario de la tragedia de los niños de la guardería ABC en Hermosillo. No sólo eso, pues El Borrego Gándara era presidente municipal en ese entonces. Como alcalde, El Borrego tuvo que ver con los permisos y la instalación de la guardería, sobre todo en materia de seguridad. Pero aun en los momentos de la tragedia fue, ya sea omiso, o incapaz de hacer que las fuerzas de seguridad bajo su mando actuaran en el rescate de los niños. ¿No tenía otro candidato el PRI, no tenía otro candidato el PAN? Con qué cara se le ocurre presentarse a los comicios? No cabe duda de que los dioses ciegan a aquellos que quiere perder. Ahora, si las trampas de la reacción no lo entorpecen, el camino está libre para Morena.

* Profesor e investigador de El Colegio de Sonora