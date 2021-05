L

os tres mosqueteros corruptos no pueden sino reconocer su sustancia inherente. Todos para uno, uno para todos –lema de Alejandro Dumas–, contra la 4T. Su asociación política en las elecciones va de la mano de un discurso diminuto pero estridente, por la negativa, atacando las decisiones del gobierno de AMLO. PAN-PRI-PRD no proponen, apenas reprueban al gobierno; lo hacen tanto los valedores de los tres partidos, como su amplísimo respaldo mediático. Como en los novelones de Dumas, más tarde se sumó a los tres un novato, D’Artagnan: Movimiento Ciudadano, con idéntica vocación, aunque haciéndose el desentendido. Ahora, todos a una, en una mueca patética, como era lo esperable, a la defensa de García Cabeza de Vaca.

Es claro por qué no tienen una visión de país, ni una propuesta programática que oponer al gobierno actual. Eran los dueños del pasado neoliberal reciente, quieren regresar a su paraíso perdido, y creen en su restauración. Pero no pueden proponerlo, porque su desprestigio ideológico es total. El neoliberalismo está derrotado por su fracaso íntegro como forma de organización de lo político, como principio de gobierno para todos. Sólo sirvió para el enriquecimiento obsceno de unos cuantos y hace mucho tiempo que mostró su ineficacia absoluta en lo único que se esperaba del capitalismo: el desarrollo de las fuerzas productivas. Desde 2008, al menos, el crecimiento repta.

No obstante, las fuerzas detrás del neoliberalismo están muy lejos de haber pasado a la historia. Siguen siendo un poder temible. Consiste en la supremacía de los grandes capitales que tienen de su lado a la inmensa mayor parte de los medios impresos y digitales. Y continúa vivo su discurso sobre la libertad individual, vuelto sentido común en el mundo durante ya más de medio siglo. El tú eres el arquitecto de tu propio destino , negación absoluta de la sociedad y de la realidad pura y dura de la explotación capitalista, continúa dominando el criterio de los más.

Quienes optemos por que las mayorías continúen recibiendo un mínimo de justicia social y bienestar tenemos que empujar en todo lo que nos sea dable para que esas mayorías continúen votando por Morena. Nadie puede exagerar la importancia de ganar con amplitud suficiente el Congreso. Es indispensable continuar metiendo en el corral más reducido posible a los cuatro mosqueteros.

Está a la vista: la 4T tiene tareas titánicas en su presente y en su futuro. No tiene un partido estructurado y el movimiento que produjo la ola electoral de 2018 se volvió movimiento quieto. Como si su única tarea hubiera sido llevar a AMLO a palacio. No hay futuro para los más si esas realidades congeladas no reviven. Objetivos claros y luchas organizadas y constantes son indispensables, pero deben ir precedidas de intensas luchas culturales. Esas fueron las luchas más vehementes y apasionadas que libró Antonio Gramsci.