Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 25 de mayo de 2021, p. 11

El gobierno tiene información de la pérdida de fuerza de la pandemia de Covid 19, no hay elementos para preocuparnos de una tercera ola, ¡si no, lo diríamos! , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia desde Palacio Nacional consideró que en Campeche se hizo bien en retroceder el plan de regreso a clases, pero no se debe exagerar, hay que aislar; si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar .

De tal forma insistió en que es mucho muy importante retornar a clases presenciales , porque no vamos a poder saber de qué dimensión es la deserción si no nos volvemos a reunir en las aulas .

Al día de ayer, repuso, no había indicios de una tercera ola, no descartó que se den casos ahí, aislados, pero esto no puede ser algo de preocupación nacional. Lo digo por Campeche y lo digo por Nayarit, pero también porque en Veracruz van a comenzar, y aquí también; y en el caso de Veracruz llevan ya tiempo en verde, en semáforo verde, no hay muchos contagios .

El mandatario redundó en su postura de regresar a clases presenciales por las implicaciones sociales que contiene, pues “es mucho muy importante cuidar la salud, pero también garantizar el derecho a la educación, que no se nos vuelva costumbre el que los niños tienen que estar frente al televisor o al Internet, o recibiendo las clases en línea, no, eso no es lo mejor. Y no sólo son niñas y niños, adolescentes.