Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de mayo de 2021, p. 7

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Más de 200 padres de familia, estudiantes y maestros marcharon ayer en Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación incondicional de los 19 alumnos de la Escuela Normal Mactumactzá, cuya situación jurídica será resuelta hoy.

Seguiremos manifestándonos y no nos iremos a nuestros hogares mientras no estén libres nuestros hijos, pues no son criminales , advirtió un padre de familia.

El contingente partió del Parque de la Juventud, al poniente de la capital, y concluyó con un mitin en el parque central, con la exigencia de que sean liberados incondicionalmente los alumnos presos.

El dirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)–, Pedro Gómez, dijo que si bien las 74 normalistas salieron el domingo del penal El Amate, no están libres porque tienen que firmar cada 15 días .

Javier Saavedra, secretario de organización suplente del gremio e integrante de la dirección política de la CNTE, sostuvo que en la liberación pesó la cuestión de género .