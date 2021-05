El homicidio del dirigente campesino Rubén Jaramillo y la violencia contra el movimiento estudiantil de 1968 forman parte del pasado vergonzoso, lo mejor es la no repetición, que nunca más haya represión, por eso nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa. ¡No he quitado el dedo del renglón! , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Relacionó esos sucesos con la historia negra de la represión y la impunidad, a la que incorporó el capítulo Ayotzinapa. Nos importa mucho aclararlo, ese es nuestro compromiso porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad. No he quitado el dedo del renglón .

Así describió una vertiente de la conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos: “Le pedí… eran otros los temas que estábamos tratando, pero la comisión (fiscalía) de derechos humanos encargada de investigar el caso Ayotzinapa me solicitó que hiciera una gestión con el gobierno estadunidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos, y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara, y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente”.

–¿Nos puede dar detalles de él?

–No puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta. Platicamos con ella hace como 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos en esta semana el resto.