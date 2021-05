César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 25 de mayo de 2021, p. 5

Especialistas en temas de reinserción social coincidieron en que si bien personas privadas de la libertad sin sentencia votaron por primera vez desde la cárcel a través de un programa piloto, falta mucho por hacer, como modificaciones legislativas al artículo 38 de la Constitución y la Ley Electoral para extender este derecho a los reclusos sentenciados.

Durante un foro realizado por la organización no gubernamental Reinserta, Apolonio Armenta, titular del Sistema Penitenciario de Coahuila, mencionó que las personas privadas de la libertad sin sentencia no dejan de tener garantías cívicas, siendo el voto una de éstas.

Ahora que las personas privadas de la libertad pueden votar, una prisión puede ser la diferencia entre un candidato y otro. Esperemos que los penales ya tengamos más atención , indicó.