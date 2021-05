Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de mayo de 2021, p. 23

Moscú. De lo más variado, incluso desde extremos encontrados, resultó la reacción de las autoridades rusas y de los legisladores oficialistas que ayer dieron a conocer influyentes voces que forman parte de la élite gobernante, sin que hubiera una sola posición oficial ni de apoyo ni de condena sobre lo que cada vez parece más un pretexto –la presunta amenaza de bomba en el espacio aéreo de Bielorrusia– para forzar el aterrizaje de un avión comercial europeo y detener al activista de oposición, Roman Protasevich, en Minsk.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, no quiso hacer ningún comentario, argumentando que hay autoridades internacionales (en materia de aviación) que son las que deben evaluar qué sucedió, circula mucha información confusa y no queremos entrar en la carrera de ser los primeros en condenar a alguien .

Peskov dijo no tener ninguna información sobre la ciudadana rusa Sofia Sapega, novia de Protasevich, también detenida en el aeropuerto de Minsk, ni acerca de otros cuatro pasajeros con pasaporte ruso que prefirieron quedarse en la capital de Bielorrusia y no continuar el vuelo hacia Vilnius.

El canciller Serguei Lavrov se centró en las gestiones que realiza su ministerio para averiguar por qué se retiente a Sapega y proporcionarle asistencia consular. Afirmó que entró en contacto con el padre de la joven para ofrecerle todo el apoyo del gobierno ruso.

En cambio, la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajarova, intentó en su cuenta de Facebook una suerte de justificación mediante el método de que no está bien, pero todos hacen lo mismo, al afirmar que lo que más le llama la atención es el escándalo que causó en Occidente el incidente con el vuelo de Ryanair .

Para ella, “o les indigna todo –desde el aterrizaje forzado en Austria (en julio de 2013) del avión del presidente de Bolivia (Evo Morales), a petición de Estados Unidos (creyendo que estaba a bordo Edward Snowden, refugiado en Rusia), o en Ucrania (en julio de 2016), 11 minutos después de despegar un avión de Belavia (compañía bielorrusa) para retener a un activista contra el gobierno (el ciudadano armenio Armen Martorosian, que tras rendir testimonio pudo viajar a Minsk)–, o no debe indignarles el comportamiento de otros”.