Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 25 de mayo de 2021, p. 22

Quito. El ex banquero Guillermo Lasso asumió ayer el gobierno de Ecuador con un llamado a la unidad y la promesa de cesar la persecución política.

Se acabó la persecución política en Ecuador; no he venido a saciar el odio de pocos, sino a saciar el hambre de muchos , sostuvo Lasso en su discurso ante la Asamblea Nacional, luego asumir el cargo de presidente de Ecuador para los próximos cuatro años, en remplazo de Lenín Moreno.

El derechista afirmó que trabajará en función de todos los ecuatorianos e hizo un llamado a la unidad del país.

En una sobria ceremonia que empezó pasadas las 10 de la mañana (hora local) en la que se adoptaron todas las medidas de bioseguridad, Lasso fue investido en la Asamblea Nacional como el 47 presidente de Ecuador, en medio de aplausos. Entre los asistentes no faltó el grito Moreno nunca más , en referencia al ex presidente que llegó al gobierno de la mano del ex mandatario Rafael Correa (2007-2017), pero que terminó distanciándose de él, convirtiéndose en su enemigo político.

En su discurso tras la investidura, Lasso dijo recibir un país con históricos niveles de desempleo, incapacidad para hacer frente a la pandemia, elevados índices de corrupción, alarmantes indicadores de desnutrición infantil y lacerantes desigualdades entre el mundo rural y el urbano.

El mandatario ofreció respetar las funciones establecidas en la ley para la función del Ejecutivo, no concentrar el poder y no perseguir ni callar a nadie.