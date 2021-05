▲ Tras la compra de 50% de las acciones de la refinería Deer Park, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de 2023 no habrá aumentos en los precios de los combustibles, pues se logrará la autosuficiencia en combustibles. Foto Ap

Esa instalación pasa a ser propiedad de Pemex, que ha sido socio de la firma anglo-holandesa en esa planta desde 1993, y producirá para el país 340 mil barriles de gasolinas y diésel cada día. Lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; no habrá aumentos en los precios de los combustibles , aseguró el presidente López Obrador.

Vamos a dejar de comprar las gasolinas, los combustibles en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel, vamos a ser autosuficientes. Esto para 2023.

Y desglosó el acuerdo que estableció Pemex: ¿cuánto nos costó el 50 por ciento de las acciones, para ser los dueños, que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deer Park de Shell? Costó 596 millones de dólares, informó.

“Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos, no en crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por ser un gobierno honesto y ¡austero, sin lujos!