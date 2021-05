Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 25 de mayo de 2021, p. a11

A Alejandro Pájaro Dávila lo contactaron vía Facebook para ofrecerle una pelea. En la era de las redes sociales, estos espacios representan una alternativa para quienes no cuentan con un promotor, como en su caso. Aunque no simpatiza con la exhibición de la vida privada en estas plazas virtuales, este medio le ha ofrecido la mayor oferta en su carrera de boxeador, ante el estadunidense Austin Trout en Dubai.

Como no tengo promotor, pues me contactaron de manera directa por Facebook , comenta Dávila; me ofrecieron pelear con un peso mediano, pero les dije que para mí era imposible, pues soy máximo superwelter. Entonces, como si hubieran recordado otra opción, comentaron que tenían algo que podía interesarme y mencionaron a Trout en Dubai .

Trout es un peleador con larga trayectoria. Aunque no ha salido vencedor en sus peleas más importantes, ha enfrentado a famosos en el negocio: Canelo Álvarez, Miguel Cotto y los gemelos Charlo.