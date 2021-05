La secretaria de Cultura de la Ciudad de México explicó que “se modificó el proyecto inicial para garantizar el ingreso de manera gratuita. En la alcaldía más grande de América Latina, 50 por ciento de la población son niños y jóvenes de hasta 19 años; entonces, era fundamental estudiar y entender esto, ser sensibles para no sólo asegurar la entrada gratuita, sino generar un proyecto que tuviera líneas de trabajo acordes con la innovación tecnológica, la historia, el arte y la ciencia.

Modelo que garantice estar a la vanguardia

“Es así que el museo Yancuic tendrá un modelo híbrido en tanto que contará con proyectos de índole privado, a los que se sumarán esfuerzos de instituciones educativas y, por supuesto, del Gobierno de Ciudad de la México, lo cual nos va a permitir garantizar que el proyecto permanezca siempre a la vanguardia, con un movimiento permanente de exposiciones.

La zona no sólo involucra a Iztapalapa, sino a las alcaldías periféricas y, por supuesto, a quienes vengan de visita a la ciudad.

El MIJY será administrado por la Secretaría de Cultura capitalina y trabajará en conjunto con las Fábricas de Artes y Oficios (Faros), y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), con el apoyo de talleristas, colectivos y promotores culturales de esa dependencia.

En enero se informó que la construcción llevaba 85 por ciento de avance. La parte más compleja fue concluir la estructura; ahora están en proceso las instalaciones y acabados, para continuar con la museografía, que incluirá un auditorio con megapantalla, además de terrazas, áreas para talleres, así como espacios de exhibiciones con puntos interpretativos exteriores, entre otros.

Además, como parte del programa Conmemoraciones por los siete siglos de historial de México-Tenochtitlan, en Xochimilco se abrirá el Museo Chinanpaxóchitl (Flor de Chinampas), ubicado en el Parque Ecológico de esa alcaldía, donde se lleva a cabo la readaptación de un espacio ya existente, “con el propósito de crear un recinto que albergue historia y cultura en esta zona emblemática de la Ciudad de México.

“Vienen más proyectos enfocados en fortalecer la infraestructura cultural en distintas zonas de la ciudad, lo cual nos permitirá atender a diversos grupos y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de los derechos culturales.