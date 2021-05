n su artículo del pasado 15 de mayo, Gustavo Leal cuenta los abusos que cometen las aseguradoras con quienes adquieren pólizas de gastos médicos mayores. Los permiten las autoridades que no regulan tales negocios. Así, las pólizas aumentan desproporcionadamente cada año. Y más, so pretexto de la pandemia. Ahora la instancia oficial responsable de supervisar las aseguradoras está a cargo de Norma Alicia Rosas. Antes lo fue de la institución que las aglutina y criticó, entre otras cosas, la unión maléfica de aseguradoras, hospitales y médicos para aumentar utilidades. Nada hizo para evitarla. Ahora, incrustada en la Cuarta Transformación (4T), Norma Alicia tiene la obligación de velar por el interés ciudadano.

En lugar de mejorar, Pancho estaba cada día peor. Tenía las medicinas en el aparador de la cocina y casi no salía de su casa porque no pasaba momento del día que no tuviera que tomar alguna. Para su mala suerte, a los pocos días se resfrió y su mujer lo mandó a la cama. Pero esta vez en lugar de té de tila, la canela o el limón con miel, llamó al médico, el cual le dijo que no era nada. Pero le recetó un Tabcin de día y de noche, y un Dimetap con efedrina. Como le dio taquicardia, le agregó atenolol y un antibiótico: amoxicilina de un gramo cada 12 horas por 10 días. Con lo cual le salieron hongos y herpes y para combatirlos le recetó fluconazol.

Don Pancho se puso a leer los prospectos de todos los medicamentos que tomaba y se enteró de las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones, las reacciones adversas y los efectos colaterales. Lo que leía eran cosas terribles. No sólo podía morir, además tener extrasístoles ventriculares frecuentes; sangrado, náuseas, hipertensión, insuficiencia renal, parálisis, cólicos abdominales, alteraciones mentales y otro montón de cosas.

Asustadísimo, don Pancho llamó al médico quien le indicó que no tenía que hacer caso a esas advertencias porque en los laboratorios las ponían por poner. Tranquilo, don Pancho, no se excite , le señaló el doctor, mientras le hacía una nueva receta con Rivotril, y un antidepresivo, sertralina, de 100 mg. Y como le dolían las articulaciones, diclofenaco.

Tan mal se puso, que un día Pancho se murió. Su esposa se consuela diciendo que por fortuna, lo mandó con el médico a tiempo. Si no, seguro que se hubiese muerto antes. Si no hubiera tomado ese arsenal de medicamentos y seguido con su régimen tradicional: pescado, pollo, lechuga, aceite de oliva, frutas, verduras de todos los colores, poca sal y azúcar, una copita de vino tinto o de mezcal, y caminando una hora al día, estaría vivo y las farmacéuticas con menos utilidades.