Periódico La Jornada

Lunes 24 de mayo de 2021, p. 17

Al reunirse con integrantes de American Chamber of Commerce of México en Monterrey, el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cfcrl), Alfredo Domínguez Marrufo, instó a los empleadores a mantener un diálogo permanente con sus trabajadores para informarles de sus derechos y obligaciones laborales. Subrayó que ello no significa una injerencia y, por el contrario, representa una relación transparente.

El titular del nuevo centro federal, encargado del registro sindical del país y la resolución de conflictos laborales, apuntó que el nuevo modelo que arrancó en su primera fase el año pasado no representa sólo un cambio de normas, sino también cultural.