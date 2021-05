Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 24 de mayo de 2021, p. 16

El senador de Morena Higinio Martínez reveló que no sólo ha habido amenazas del crimen organizado contra candidatos en el sur del estado de México, sino también en el municipio de Huixquilucan, por lo que llamó a reforzar la campaña y no dejarse amedrentar. Al acudir este fin de semana a la presentación del libro del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, Martínez acusó al alcalde panista Enrique Vargas de pretender impedir la participación de los candidatos de Morena, porque siente a Huixquilucan como un sitio donde se puede perpetuar para hacer del municipio un negocio personal, donde no hay separación del poder político del económico y priva la corrupción.