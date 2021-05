En entrevista, destacó que acudieron a localidades donde nunca habíamos entrado , como los municipios de Huitzuco y Cocula. Asimismo, reprochó que no se ha esclarecido la desaparición de los videos en el palacio de justicia de Iguala; otro tema central es que hay ex funcionarios, como Lambertina Galeana Marín (presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal), (el procurador) Iñaki Blanco, el ex gobernador Ángel Aguirre y otros más que no han comparecido para que informen y digan quién desapareció a los estudiantes .

Ortega recordó que han exigido que se indague ese tema y considere que tras las elecciones de junio, no importa qué partido gane, de todos modos los padres de familia vamos a exigir que los nuevos diputados locales llamen a comparecer a los funcionarios mencionados .