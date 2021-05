E

l dilema que la sociedad estadunidense enfrentará es el de un regreso al pasado reciente o el de continuar por el camino iniciado el 20 de enero pasado, con la llegada del nuevo gobierno. Si en algo se distingue el gobierno de Joe Biden de los de sus antecesores es la concepción entre lo que ha representado el desarrollo para los diferentes sectores de la sociedad y la necesidad de que su peso y sus frutos se distribuyan en una forma más equitativa. En sus discursos, ha puesto de manifiesto que el ingenio de algunos, por sí sólo, no ha sido suficiente para crear la riqueza que caracteriza a Estados Unidos. Cuando se revisa el resultado final de la ecuación costo-beneficio, los que han resultado perdedores, por mucho, han sido los trabajadores, principales generadores de esa riqueza. Pareciera que Biden y quienes lo acompañan en esta tarea, no creen que esa ecuación está grabada en piedra e intentan revertirla.