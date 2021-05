N

o puedo darme a sorprendido con las respuestas, bastantes y diversas, que provocó en la multitud la idea de hacer una especie de corte de caja, de los pavorosos impactos noticiosos que han abrumado a una desconcertada, confusa, anonadada y vulnerable opinión pública (mundial) durante un año y demasiados meses.

Algunos lectores me dicen que ese mi afán de hacer un fichero con datos tan rudos, tan inhumanos, exhibe una tendencia personal al catastrofismo (lo cual no está tan lejos de la verdad), pero la mayoría consideró que presentar esas seis notas juntas tiene un efecto potencializador que a toda persona estruja y cimbra, tanto emocional como intelectualmente. Otros opinadores me dicen: los mismos datos que nos proporcionaste ya los había leído en el periódico o escuchado en la televisión o la radio. Me impresionaron entonces y los comenté en la casa y con los amigos, pero la llegada de otra noticia borraba la primera y cuando venía una más ya no causaba siquiera asombro ni sorpresa. Por eso cuando vemos esos seis datos tan infames juntos –me dice un universitario yucateco–, recibimos un rudo golpe que nos despierta, nos conmociona y nos abre la mente: tan terrible como la tragedia son las evidencias de que hay otras pandemias más letales y degradantes del ser humano que el coronavirus. Sí, ciertamente: la infame y denigrante desigualdad que priva en todos los ámbitos del planeta y que deja al descubierto que la cualidad esencial que debiera distinguir a nuestra especie de todas las demás formas de vida no existe, es una vergonzosa y flagrante mentira.