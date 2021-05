Y

a va a cumplirse un mes de que la Cámara de Diputados federal desaforó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía General de la República a fin de que pudiera detenerlo y llevarlo ante un juez por corrupción, pero el asunto se ha convertido en un melodrama. El mandatario de esa entidad argumenta que sigue con fuero, no lo han detenido y la Cámara de Diputados tamaulipeca, con mayoría panista, lo defiende. García Cabeza de Vaca ha recibido inesperada ayuda de dos personajes: el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, quien emitió un fallo ambiguo, y del líder del Senado, Ricardo Monreal. Sus propuestas casi siempre fracasan y la de llamar a un periodo extraordinario de sesiones para desaparecer los poderes de la entidad fronteriza parece que va por el mismo camino. En resumen, la Cámara federal dice sí al desafuero, la de Tamaulipas responde no y el ministro González Alcántara se escabulle con un quién sabe . En alguno de los muchos parches que le han hecho a la Constitución, se coló uno por el cual fue limitada la facultad de la Cámara de Diputados federal para quitarle el fuero a un gobernador. Ahora es necesario que el Congreso local avale su decisión. Ya sabemos que los diputados locales suelen estar a su servicio. Recordemos el caso reciente de Baja California, donde ampliaron de dos a cinco años el periodo al gobernador Jaime Bonilla Valdez; al parecer hubo reparto de un millón de dólares. Afortunadamente, la Corte desbarató la maquinación. No se ha sabido si García Cabeza de Vaca ha repartido favores a sus diputados, e incluso al ministro. El caso es que quedaron colgadas de la brocha la fiscalía y la Cámara federal.

