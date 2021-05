Vaya, pues, mi reconocimiento y todo mi cariño para estas instituciones y personas que de alguna manera me han acogido y me han confirmado que la existencia puede ser realmente maravillosa, aun en estas condiciones en que nos ha tocado ser y estar.

Inicialmente fui atendido en el Hospital General. Manuel Gea González. También estoy siendo atendido en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Hospital de la Fundación para el Cáncer de Mama. Durante todo este tiempo he recibido un trato, tanto por el cuerpo médico como por el personal administrativo de dichos hospitales, apegado a normatividad y derecho; bueno, muy bueno, excelente. Al aparecer la pandemia, recibí apoyo económico de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Apoyo que me hizo muy bien tanto económica como emocionalmente. El 26 de marzo y el 21 de abril recibí, de la Secretaría de Salud, la vacuna contra el Covid-19.W Me gustó mucho la buena organización y el ambiente cívico-festivo que pude percibir en ambas ocasiones.

Quiero hacer público mi más sincero y humilde agradecimiento para con las instituciones y personas que me han apoyado desde hace 10 años, en la lucha contra la enfermedad que me aqueja.

El pasado 19 de mayo, en un operativo con vehículos de la policía, sin placas de identificación, fue capturado el ex director de la Superintendencia de Administración Tributaria, Francisco Solórzano Foppa, quien como fiscal acusó ante la justicia a prominentes miembros de la oligarquía guatemalteca por delitos de evasión fiscal; también fue capturado el ex analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas, Aníbal Arguello, principal investigador del caso la Línea, que derivó en que el ex presidente Otto Pérez Molina fuera encarcelado.

Denunciamos que estas acciones violan el derecho de asociación política de los detenidos, con las que el gobierno actual busca amedrentar y hostigar, recurriendo a los antiguos y repudiados métodos de terror que aplicaron las dictaduras militares en los años 70 y 80.

Posgrado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos UACM. Eduardo Correa Senior

Exige a Despegar.com rembolso de reserva

En 2019 adquirí mediante la agencia Despegar.com dos boletos viaje redondo a Montreal, Canadá, por 8 mil 458 pesos y me dieron el número de reserva 40843111700 para volar el 23 de septiembre de 2020. Debido a la pandemia, Canadá cerró sus fronteras. Solicité con anticipación el cambio en mi reserva y el 23 de septiembre de 2020 (fecha del vuelo) la agencia citada, junto con Aeroméxico, cambiaron mi boleto a “ticket abierto”.

Me dieron hasta el 14 de diciembre de ese año para elegir nueva fecha y destino en el portal de Despegar.com. Durante tres meses estuve tratando de elegir un vuelo en el portal, como me indicaron, pero la plataforma marcaba no disponible para cualquier fecha y destino, incluso nacionales; traté de comunicarme por teléfono pero nadie me atendió.

El 14 de diciembre de 2020 mi reserva quedó como vencida y no pude hacer ningún cambio.

Denuncié ante Conciliaexprés de Profeco, y el 26 de febrero de 2021 la agencia Despegar propuso abrir de nuevo mi reserva a ticket abierto, pero no sucedió, al día de hoy mi reserva dice boleto expirado sin posibilidad de cambio.

Exijo que Despegar cumpla su propuesta de la conciliación o me devuelva el total de la compra.

Mi celular es: 55 2960-1957

Diana Karen Solano

Invitación

Cátedra historia de la danza latinoamericana

Hoy, 28 y 31 de mayo, a las 17 horas (tiempo del centro), formato virtual. Participan los investigadores Raúl Parra (Colombia), César Delgado (México) y Carlos Paolillo (Venezuela). Coordina: Nubia Florez. Más información en https://www.cuerpodanzamovimiento.com