El diputado por Ciudad Juárez, Benjamín Carrera, leyó el dictamen de decreto, en el que se establece que la prescripción en el proceso penal que se sigue a los acusados de feminicidio, no tendrá un plazo determinado para juzgarlos y dictarles sentencia.

La aprobación sumó 24 votos a favor para integrar el feminicidio a otras conductas delictivas que son imprescriptibles en la entidad.

En el dictamen que se presentó para ser analizado por los diputados que votaron se menciona que la prescripción era de 20 años.

Crimen de Estado

Carrera aseguró que se registra un feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento, si el gobierno falla, se crea impunidad, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. Por eso es un crimen de Estado .

De enero a mayo de este año se han registrado 75 homicidios de mujeres en Juárez de los cuales sólo seis son considerados feminicidios por la Fiscalía del Estado de Chihuahua y son más de 100 los crímenes de género registrados en la entidad.

Además, Sonora y Guanajuato cuentan con esta disposición legal de excluir la prescripción en materia de feminicidio, por ello, la importancia de contar con él dentro del ordenamiento, señalaron los congresistas.