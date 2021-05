Afp

Lunes 24 de mayo de 2021, p. 4

Bogotá. Antes rivales irreconciliables en las canchas, hoy compañeros en la protesta social. Los hinchas de clubes con historial de largas enemistades en Colombia unieron sus voces para rechazar la realización de la Copa América 2021 que su país debía recibir junto con Argentina. Y lo consiguieron, los fanáticos y la población en general.

¡No se juega, la Copa no se juega! , gritaron seguidores de distintos equipos con pancartas que rezaban Si no hay paz, no hay futbol y lograron lo impensable.

Colombia perdió la sede por decisión de la Conmebol y los aficionados al futbol celebran lo que consideran un triunfo social, por encima de sus preferencias deportivas.

Es un triunfo más del paro nacional , afirma Óscar Murillo, integrante de la barra Disturbio Rojo del América de Cali. Se alegra por provocarle un nuevo revés al gobierno del conservador Iván Duque.

Colombia se mantuvo firme hasta el final en su deseo de acoger la competencia junto con Argentina, donde la pelota rodará a partir del 13 de junio, a pesar de estar inmersa en una severa crisis social que ha dejado decenas de muertos. Pero la Conmebol rechazó el jueves la solicitud del gobierno de Duque para posponer el certamen hasta finales de este año y aún no ha definido dónde se jugarán los partidos que iban a disputarse.

La semana pasada, decenas de fanáticos se plantaron frente a la Federación Colombiana de Futbol para repudiar la organización del torneo de selecciones más antiguo del mundo en un país en llamas.

Al menos 42 personas han muerto (un uniformado y 41 civiles) en el marco de las protestas reprimidas por la fuerza pública, según la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).

La semana pasada, los encuentros América-Mineiro de Brasil y Junior-River Plate en Barranquilla fueron detenidos varias veces por los gases lacrimógenos empleados para dispersar a los manifestantes en los alrededores del estadio. Las imágenes ya habían puesto en duda que el país estuviera en capacidad de albergar la Copa América.