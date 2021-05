D

esde hace tres semanas, Colombia figura en la actualidad pública internacional. Una intensa movilización y protesta social cunde a lo largo de su territorio, con una muy alta participación de jóvenes que aportan con creatividad, innovación y alegría, nuevos repertorios de protesta, decididos a sostenerse en ella hasta que efectivamente consigan cambios demandados hace mucho tiempo. Sin embargo, una intensa represión policial y parapolicial ha producido ya múltiples violaciones de derechos humanos, perpetradas especialmente en los propios barrios populares y ahí donde se han bloqueado vías.

Así, Colombia asume hoy el ritmo de las más recientes movilizaciones y protestas emprendidas en Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, tomando la estafeta de este momento en que la región se caracteriza por su alta resistencia social y la exigencia de cambios de fondo, ante el agotamiento de un modelo excluyente de sociedad y de un sistema político que opera en favor de los intereses de las élites, imperantes por décadas.

Esta movilización social surgió a finales de 2019 con el denominado Paro Nacional, en un proceso desacelerado por la pandemia de coronavirus y hoy retomado con ímpetu, a pesar de que el país atraviesa el peor momento de su crisis sanitaria, producto del Covid-19 y de su manejo gubernamental inadecuado.

Como gota que derramó el vaso, el estallido social fue desencadenado por la pretensión del gobierno de Duque de imponer una reforma tributaria que gravaría una vez más a los sectores más pobres y a la clase media, en un contexto social y económico muy precario, de décadas atrás y que la pandemia profundizó.

Sin embargo, las demandas no estaban circunscritas al retiro del proyecto de reforma tributaria, que se logró tumbar gracias a la gran movilización social, sino que han ido mucho más allá, en torno a tres demandas centrales: la primera, por una democracia política sustantiva y directa, manifiesta en lemas como A MÍ NO ME REPRESENTA NADIE , QUEREMOS TENER NUESTRA PROPIA VOZ , DAR LA VOZ A QUIENES NUNCA LA HAN TENIDO , que reflejan la pérdida de legitimidad de los partidos políticos y las instituciones del Estado, incluyendo sus fuerzas armadas.