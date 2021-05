▲ Con el nuevo esquema se necesitarán mil 80 puntos y no los 116 que anteriormente pedía el instituto para autorizar un financiamiento de vivienda. Foto La Jornada

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de mayo de 2021, p. 16

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios en el sistema de puntaje con el que precalifica a los derechohabientes que deseen obtener un crédito hipotecario con esta institución.

Con el nuevo esquema se necesitarán mil 80 puntos y no los 116 que anteriormente pedía para autorizar un financiamiento de vivienda. Sin embargo, el organismo aseguró que más puntos no significan más requisitos , sino que ahora se tomarán en cuenta otros factores para evaluar al solicitante y no sólo la edad, el salario o el ahorro en la Subcuenta de Vivienda, la cual concentra los recursos acumulados a lo largo de la vida laboral con las aportaciones bimestrales del patrón.

El Infonavit considerará más variables para determinar a los derechohabientes que podrán recibir un crédito. Entre éstas menciona que se evaluará el reporte de crédito del trabajador; se tomará en cuenta el cumplimiento de los empleadores y la estabilidad laboral.