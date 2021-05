Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 22 de mayo de 2021, p. 13

Integrantes del grupo disidente Telefonistas Construyendo Democracia, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), expresaron su inconformidad por el acuerdo de revisión salarial 2021-2022 que se firmó ayer entre el dirigente vitalicio Francisco Hernández Juárez y la empresa Teléfonos de México (Telmex).

Miguel Ángel Lara Sánchez, delegado de jubilados en la Ciudad de México de ese grupo, señaló que el incremento al salario de 3.4 por ciento y de casi uno por ciento en prestaciones es diferenciado, menor a la inflación e ilegal .

Explicó que el ofrecimiento de la empresa, avalado por la representación sindical, consiste, primero, en un incremento de 3.4 por ciento al salario para trabajadores activos y jubilados con ingresos mensuales de hasta 30 mil pesos. Para quienes superen ese monto, será de 34 pesos diarios –que equivale a 0.8 por ciento–, es decir, un aumento salarial diferenciado con lo cual da pie a la existencia de telefonistas de primera y de segunda .