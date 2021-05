▲ Para reabrir aulas no hay ningún proceso de consulta a la comunidad, reclaman directores. Foto Cristina Rodríguez

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 22 de mayo de 2021, p. 12

Maestros y directores de educación básica señalaron que presionar para un regreso a clases, cuando está por iniciar el proceso de evaluación final del ciclo escolar 2020-2021, implicará trastocar todos los procesos que ya se tienen para trabajar con los alumnos, pues a partir de la próxima semana tenemos que empezar a subir calificaciones en las plataformas oficiales .

En entrevista, señalaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP), solicitó que las escuelas inicien sus labores de limpieza a partir del 24 de mayo, pero sin suspender las clases en línea, por lo que no hay ningún proceso de consulta a la comunidad, simplemente se da como un hecho que se volverán a abrir las escuelas .

Directores de escuelas primarias señalaron que desde hace meses nos dijeron que el regreso sería en semáforo verde, una vez que estuviéramos vacunados, y que sería voluntario, pero no se está cumpliendo con estas condiciones, pues piden iniciar la limpieza de escuelas en semáforo amarillo; ya establecieron una fecha para la reapertura de las escuelas, sin saber si estaremos o no en semáforo verde para el 7 de junio, y aunque nos vacunaron, aún no hemos generado inmunidad contra el virus .

Respecto a la solicitud de la SEP para que cada docente elabore fichas descriptivas con los logros de aprendizaje y las estrategias de mejora para cada alumno, indicaron que son medidas superadas y burocráticas, que sólo revelan su desconocimiento, porque cada alumno tiene una bitácora donde se registran sus avances y dificultades en el aprendizaje .

Señalaron que en la sesión de ayer del Consejo Técnico Escolar en las escuelas de educación básica del país, uno de los temas centrales fue el regreso a clases, y lo que prevalece, al menos en las escuelas de la Ciudad de México, es preocupación, enojo e incertidumbre .

En mi plantel, destacó un director de primaria, la determinación fue que no regresamos , pues consideraron que la decisión del gobierno federal para impulsar un regreso a clases presencial obedece más a factores políticos que pedagógicos o educativos .

Otro aspecto relevante, señalaron, es que los llamados kits de limpieza que entregará la SEP a cada escuela y que consisten en cinco litros de cloro, cinco litros de gel antibacterial, cinco litros de jabón líquido, 15 kilos de detergente en polvo, cinco litros de desinfectante, 23 franelas y 23 jergas son totalmente insuficientes, ya que hay planteles de más de 800 alumnos, por lo que tampoco se garantizan las condiciones de higiene y desinfección .