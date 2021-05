Los integrantes de la sala especializada determinaron que no se acreditó la infracción atribuida al delegado, porque no se observa que tenga la facultad de integrar las brigadas especiales, pues corresponde a los servidores de la nación. Igualmente señalaron que no hay certeza de que dos individuos ligados con Morena hayan visitado a vecinos para ofrecer la vacuna anti-Covid.