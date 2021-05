En entrevista, luego de participar en la 122 Jornada Nacional del Notariado Mexicano, en su primera edición con perspectiva de género, la cual llevó el nombre de la funcionaria, afirmó, respecto de los candidatos asesinados, que algunos de ellos no nos solicitaron la protección, ni siquiera tuvimos conocimiento que pudieran estar en riesgo .

▲ La secretaria de Gobernación remarcó las medidas sanitarias para la próxima jornada electoral. Foto Yazmín Ortega Cortés

Entre ellas, el uso de gel antibacterial, portar mascarilla y que cada quien pueda llevar su pluma, es importantísimo que se sepa que pueden llevarla, porque muchas veces se queda el virus en los lápices, entonces está permitido llevar pluma y aclaró que se va a exhibir la credencial, no se va a entregar, precisamente para no tener este contacto, para no tener cierto riesgo de contagio .

Se están tomando, dijo, muchas medidas. Va a haber dos personas registrándose y dos en las mamparas, no van a ser cuatro, van a ser dos y dos, y va a haber una fila muy ordenada con sana distancia, tenemos que cuidarnos todos .

En cuanto a la seguridad durante los comicios, recordó que de los 22 cargos de elección popular que se elegirán en la jornada electoral, sólo 500 corresponden a puestos federales, pues se trata de la renovación de la Cámara de Diputados, por lo que los estados tendrán bajo su responsabilidad el traslado y la custodia de las boletas.