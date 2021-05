Con las medidas cautelares concedidas, los quejosos pueden no registrar su línea telefónica móvil en el Panaut sin que ésta se les cancele.

El nuevo padrón de telefonía obliga a los 122 millones de usuarios de celulares a darse de alta y registrar sus datos biométricos; es decir, huella dactilar y reconocimiento facial, así como del iris de los ojos, de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.