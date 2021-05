Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 22 de mayo de 2021, p. 6

Legisladores de Morena respaldaron la posibilidad de declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas en caso de que el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca insista en permanecer en el cargo, tal como lo planteó el coordinador Ricardo Monreal, toda vez que, concidieron, la orden de aprehensión girada en su contra por un juez federal, puede ser ejecutada, ya que dejó de contar con fuero.

Tamaulipas está en una crisis institucional y urge atenderla, no son válidos los alegatos facciosos ni la confrontación partidista , recalcó el senador Monreal, en relación a los argumentos del PAN de que García Cabeza de Vaca no puede ser detenido porque tiene fuero local.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres, y Germán Martínez coincidieron en que no existe un doble fuero, sólo el federal, que la Cámara de Diputados acordó quitar al gobernador de Tamaulipas.

La única voz discordante en Morena fue la de Eduardo Ramírez, presidente del Senado, que ayer declaró a un noticiero radiofónico que García Cabeza de Vaca no fue desaforado por el Congreso de su entidad y que ni siquiera hay orden de aprehensión en su contra.