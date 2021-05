Ante ese panorama, el mandatario no descartó buscar un encuentro con otros ministros – de los que no nos ven con buenos ojos – para explicarles que el rechazo a la Ley de la Industria Eléctrica significa restar seguridad a las líneas de transmisión.

“(Los jueces de distrito) Nos rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión y lo hicieron –no estos ministros, otros– sin tener todos los elementos, yo diría beneficiando, privilegiando el interés personal, el interés individual, el interés privado”, acusó el mandatario.

Reiteró que a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se le puede dar el mismo trato que a una empresa privada, de ahí que se requiere su fortalecimiento para asegurar la prestación del servicio porque hay diablos, no diablitos, que se cuelgan de la línea; no se vaya a mal pensar, pero empresas muy grandes se cuelgan, no pagan la transmisión y ello significa una sobrecarga para las líneas, y puede ocasionar apagones y afectar a todos .

Entonces, lamentó, un ministro de los que no nos ven con buenos ojos decidió rechazar nuestra propuesta y, con ello, restarle importancia al interés público como lo hacían en la política neoliberal . No obstante, dijo que está dispuesto a reunirse con ellos, pese a que mantienen una posición conservadora, porque la fortaleza de la CFE es un asunto de seguridad nacional.