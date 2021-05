Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Sábado 22 de mayo de 2021, p. 3

Los jueces y magistrados federales seguirán defendiendo los derechos humanos y la Constitución, y se defenderá su autonomía, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar.

En su cuenta de Twitter difundió: La función de las y los jueces federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia .

Algunos funcionarios consideraron que podría tratarse de una respuesta a lo señalado por el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien dijo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno federal realiza una indagatoria relacionada con el decomiso de drogas en el puerto de Manzanillo:

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van.