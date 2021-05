P

arece título de cuento infantil. No lo es. Fue como el general Emiliano Zapata bautizó a la silla presidencial y la razón por la que no quiso ocuparla. El hechizo del poder es fenómeno de todos los tiempos, registrado lo mismo en las mitologías que en la historia. Actualmente se conoce como S índrome de Hubris ( SH), un trastorno siquiátrico con 14 síntomas, aunque sólo cinco le son propios; los demás los comparte con otros trastornos Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría.

En 2008 David Owen, destacado neurólogo y político británico, publicó un estudio sobre el Síndrome de Hubris que afecta a personajes embriagados de poder en política, en la ciencia o el mundo financiero. Se trata de individuos que se creen destinados a realizar hazañas; muestran delirio de grandeza y omnipotencia, son incapaces de escuchar y son refractarios a las críticas. Para Owen, el SH está indisolublemente unido al poder. En su libro ( En el poder y en la enfermedad, Siruela, 2010) hay un capítulo dedicado a la protección democrática contra los gobernantes con SH.