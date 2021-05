C

aló hondo la denuncia del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien subrayó que para decomisar precursores de drogas y otras menudencias (concretamente en el puerto de Manzanillo, Colima), hay que hacerlo paso a paso, bien fiscalizado y judicializado, porque si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, se nos van . Y fue más allá: hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención .

De inmediato brincó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, quien aseguró que la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia .

Qué bueno, pero si bien el almirante Ojeda Durán no descubre el hilo negro, el posicionamiento del ministro Zaldívar no responde a la denuncia del secretario de Marina. Lo primero, porque es de todos conocido y padecido cómo, de siempre, no pocos jueces dejan en libertad a todo tipo de fauna relacionada con el crimen organizado (incluido el de cuello blanco). Además, hasta donde se sabe, el tráfico de drogas y de precursores para elaborarlas no forman parte precisamente de los derechos humanos .

Peor aún, el mensaje del ministro Zaldívar ni lejanamente responde al señalamiento concreto de Ojeda Durán de que hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención .