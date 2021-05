Afp

Periódico La Jornada

Sábado 22 de mayo de 2021, p. 23

Managua. Esta es la segunda vez que la dictadura lanza un ataque frontal contra este medio de comunicación, que fue asaltado ilegalmente la madrugada del 13 de diciembre de 2018; entonces nos robaron todo... , denunció Carlos Fernando Chamorro, director del periódico Confidencial, allanado el pasado jueves en lo que el periodista llamó un asalto a la verdad .

Aproximadamente a las 9 de la mañana, policías del gobierno del presidente Daniel Ortega rodearon una de las torres del centro corporativo Invercasa y una hora y media más tarde comenzaron a retirar cajas y equipos del estudio de grabación.

El camarógrafo Leonel Gutiérrez estaba dentro del estudio y fue retenido durante más de seis horas. El reportero gráfico de Afp, Luis Sequiera, también fue retenido durante varios minutos por agentes policiales cuando daba cobertura al allanamiento.

El periodista agregó que lo que estamos viendo el día de hoy no responde a ninguna ley, no podemos encontrar ninguna justificación racional. No está ocurriendo algo nuevo. No empezó hoy. Empezó muchas décadas atrás .

Durante una transmisión en vivo en el programa Confidencial Radio, Chamorro destacó que no nos van a callar: pueden robarse otras cámaras de televisión, otros accesorios, pueden ocupar un recinto donde nosotros habíamos hecho algunas producciones, pero vamos a seguir informando, no van a callar a nuestros periodistas , destacó.