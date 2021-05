Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y sólo algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia sigue a Moiraine, integrante de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai, cuando llega a la pequeña ciudad de Two Rivers.

Madrid. Mientras la primera temporada finaliza su rodaje en República Checa, Amazon Studios ha confirmado la segunda de The Wheel of Time (La rueda del tiempo), basada en la serie de novelas de superventas de Robert Jordan. Ambas se estrenarán en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo, aunque se desconoce la fecha de lanzamiento.

“La confianza que Amazon Studios y Sony Pictures Television han mostrado en The Wheel of Time ha sido increíble a lo largo de todo el proceso de creación de esta serie. Confirmar una segunda temporada antes de que se haya estrenado la primera es un voto de confianza en el trabajo que estamos haciendo y en el propio título, y no podríamos estar más contentos de poder seguir viviendo y trabajando en el mundo que creó Robert Jordan”, dijo en un comunicado Judkins.

The Wheel of Time es una exitosa serie de novelas de fantasía de Robert Jordan, famosa por la riqueza del mundo y la diversidad de los personajes que creó.