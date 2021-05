Tenía miedo : príncipe Enrique y Oprah abordan salud mental

▲ Enrique, duque de Sussex, y Oprah Winfrey estrenaron la serie The Me You Can’t See. Foto Ap

Ap Periódico La Jornada

Sábado 22 de mayo de 2021, p. 7 Nueva York. Para el príncipe Enrique, regresar a Londres para asistir al funeral del príncipe Felipe el mes pasado significó enfrentarse una vez más a un lugar donde se sentía atrapado y perseguido por las cámaras. Sería una prueba de su capacidad para hacer frente a la ansiedad que estaba sufriendo de nuevo. Estaba preocupado por eso, tenía miedo , dijo Enrique a Ap en una entrevista reciente junto a Oprah Winfrey para promover una serie sobre salud mental que ambos crearon y produjeron para Apple TV+. Pudo superar cualquier inquietud utilizando las herramientas de afrontamiento que aprendió en terapia. Definitivamente lo hizo mucho más fácil, pero el corazón todavía late , mencionó el duque de Sussex. En The Me You Can’t See, que se estrenó el jueves por la noche en el servicio de streaming de Apple, Enrique revela que vio por primera vez a un sicólogo hace aproximadamente cuatro años, alentado por su entonces novia Meghan. Habían tenido una discusión y ella reconoció que su ira parecía fuera de lugar. La serie es otro capítulo en la apertura sin precedentes que Enrique ha traído a su vida y a las relaciones de su familia real desde que dejó sus deberes y se mudó con su esposa a California. En marzo, él y Meghan dieron una entrevista a Winfrey que encabezó titulares y provocó una rara respuesta pública en el palacio. El trabajo de Enrique en sí mismo podrá ser relativamente reciente, pero él y su hermano Guillermo han defendido durante mucho tiempo la importancia de la salud mental. En 2016, lanzaron Heads Together, una iniciativa para hablar y no avergonzarse de pedir ayuda cuando está en juego el bienestar mental. Enrique predica con el ejemplo y pone al descubierto sus propias luchas con el trauma y el dolor. En The Me You Can’t See, describe casos en los que se sintió impotente cuando era niño mientras viajaba en el auto con su madre, la princesa Diana, quien lloraba mientras los paparazzi la rodeaban y ella luchaba por conducir.