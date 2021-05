El álbum es también el primero en salir tras el documental sobre Johnny, Seven Days in Mexico. En la película el intérprete cuenta que se sentía cansado de formar parte del negocio de la música, algo que otros miembros de la banda también han sentido. La industria musical se llevó todo el amor para mí, y ahí es cuando tuve que sentarme y reflexionar en por qué empecé a hacerlo , explicó Indovina, lo hacía porque amo escribir una canción y tocarla . Y a pesar de que Johnny asegura haber recuperado su pasión al estar trabajando en Blurred Images, también acepta que lucha todos los días en contra de esa sensación.

La manera en que Human Drama concibe sus melodías es similar a la manera en que los músicos escuchan las mismas canciones que los han acompañado a lo largo de varios años. La nueva música es para los jóvenes, para que encuentren la suya. Y yo me siento así, no busco lo que está pasando ahora musicalmente, escucho mis viejos discos de Bob Dylan o de Emmylou Harris, o de Leonard Cohen, o de David Bowie , explicó Indovina.

Su compañero Mark opina de una manera similar. “No es como que haya algo malo con la música de hoy per se. Es sólo que creces y lo que escuchabas cuando eras niño se vuelve parte de ti”, explicó. Johnny por su parte coincide con el tecladista, no es que no nos interese que haya nueva música ahora, sólo que en este punto de mi vida no voy a buscarla porque ya tengo la mía. Sé lo que me gusta, y ha sido parte de mi vida desde que compré los discos. Si Lucinda Williams saca otro disco lo compraré, si Bob Dylan saca otro disco, lo que hizo el año pasado, lo adquiriré , puntualizó el líder de Human Drama.

La banda también aseguró tener una historia de amor con México . Desde su primera visita en 1994 hasta ahora, Human Drama ha logrado no sólo sentirse conectada con el público mexicano sino que además los músicos ya tienen una rutina que va desde el lugar en el que se hospedan hasta lo que acostumbran hacer.

Me gusta sentarme en el balcón del hotel en el que solemos quedarnos y estar con buenos amigos en México y salir a comer algo , señaló Indovina sobre lo que más extraña de venir al país, eso es suficiente para mí, es simple y hermoso . El cantante también se siente agradecido con este país, por darnos una vida mucho más larga como banda de la pudimos haber tenido .

También debido a la pandemia la banda no ha podido tocar su nuevo disco en vivo, sin embargo la agrupación no tiene planes para conciertos streaming. De acuerdo con Johnny, en vivo no es en línea, es enfrente de la gente, eso es. Les estás dando algo y te regresan algo, así es como funciona, es un intercambio de energía .