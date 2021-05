Lay, Lady, lay Lay across my big brass bed Whatever colors you have in your mind I’ll show them to you And you’ll see them shine Stay, lady, stay Stay with your man awhile Until the break of day

Was a vision, or a waking dream? Fled is that music: –Do I wake or sleep?

En ese año, Barry Feinstein fotografió la gira europea de Dylan. Compartieron aviones, hoteles baratos, carretera.

Feinstein propuso a Dylan hacer un libro juntos: las fotografías del Hollywood de principios de los años 60, para los cuales Dylan debería escribir poemas para acompañarlas.

Ese poemario es fundamental para entender a Dylan. Ahí están todas sus obsesiones, giros idiomáticos, su rítmica galopante y trastocada, sus acentos desiguales, su conjunto de herramientas únicas que le sirven para untar una membrana de misterio a todo lo que escribe.

Definitivamente es un poemario beatnik. Había recibido lecciones intensivas de su mentor, Allen Ginsgerg:

looks clean

brothers’ guns

blast credits

proud

own prizes

pound chests

congratulations

proud?

me? i’m ashamed

ashamed t know

just who’st blame

starving people

could eat a while

on what this

nonsense represents

presidents

dont cry

so why should i

Las contracciones, el uso anticonvencional de las palabras, la energía verbal, los tonos insinuantes, la ironía. Años después, en 1971, escribiría en su libro Tarántula: La diferencia entre las palabras en papel y en las canciones: la canción se desvanece en el aire, mientras el papel queda .

Esos 23 poemas iniciales de Bob Dylan resultan iniciáticos. Su vocación de contar historias, de dibujar paisajes, fotografías mentales, tiene en este libro, novedad bibliográfica en español, el mejor ejemplo posible, porque en ningún momento ilustra fotografía alguna, no hace pies de fotos, escribe poemas para un libro, contoneándose, haciendo contonía (juego de palabras con sintonía) con las imágenes de su amigo Barry Feinstein.

Uno de los momentos más conmovedores del libro es el largo pasaje, muy al estilo del Ulysses de James Joyce, una manera novedosa de monólogo interior, donde Dylan narra la mañana en que encontraron muerta a Marilyn Monroe, sin mencionarla, porque se trata de poesía de formato abstracto, no ilustrativo, poesía en libertad.

Vemos en las fotos la alberca y junto al agua los muñecos de peluche de la joven rubia y luego escenas del funeral, mientras Dylan apunta hacia un tema al que siempre ha regresado: fue un crimen de Estado.

Murder Most Foul, una de las obras más recientes de Dylan, por ejemplo, escrito en ritmos yámbicos, narra el asesinato y los momentos posteriores a la muerte de Kennedy. En el poemario que escribió décadas antes, es decir, el del libro que hoy nos ocupa, apunta precisamente hacia los Kennedy cuando menciona la palabra crimen.

Dylan siempre ha desconcertado a todos. Cuando en su momento dijo que había algo de él en la persona de quien disparó contra Kennedy, fue malinterpretado y condenado, como muchas veces ha sido condenado por ignorancia crasa (el rasgamiento de vestiduras de los falsos intelectuales cuando le dieron el Premio Nobel, por ejemplo) y su juego de espejos, sus juegos de metáforas, sus parábolas, sus imágenes en movimiento, sus juegos de conceptos, quedan en cambio para la posteridad. Porque la poesía, la gran poesía, es imperecedera.

La gran cultura literaria de Bob Dylan, al igual que la de Marianne Faithful, Patti Smith, David Bowie y Lou Reed, por mencionar pocos ejemplos, no muestra sus costuras en sus obras. Se nota, en cambio, en el impacto de esas obras. Y ese es el gran secreto de Bob Dylan.

Canta Bob Dylan:

If you’re travelin’ in the north

country fair

Where the winds hit heavy on the

borderline

Remember me to one who lives there

She once was a true love of mine

La frontera, el umbral, traspasar la frontera, cruzar el umbral. Bob Dylan tiene muchas canciones de las muchas ocasiones en que ha cruzado la frontera con México. Un ejemplo bonito es su canción Spanish is The Loving Tongue, donde narra un fracaso amoroso en la frontera:

Spanish is the loving tongue

Soft as music, light as spray

Broke her heart, lost my own

Adiós, mi corazón

Feliz cumpleaños 80, poeta Robert Zimmerman.

