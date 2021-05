Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 22 de mayo de 2021, p. 3

La digitalización va a presentar a la larga enormes problemas de archivo a todos los fotógrafos , sostiene Rodrigo Moya, quien durante más de 20 años ha trabajado en su acervo, en el que tiene material para hacer no un libro, sino muchos .

En entrevista con La Jornada, Moya reconoció: “El archivo se ha convertido en otra vida para mí, que me mantiene ligado a la fotografía. Cuando llegué a Cuernavaca, hace 22 años, convaleciente, la foto había quedado atrás, igual que la labor editorial y la revista Técnica Pesquera”.

Cuando empecé a descubrir lo que había en el mar no le daba importancia, no lo consideraba foto de archivo ni con intención; por eso, algún tiempo cometí el error de decir que estaba retirado de la fotografía. No era cierto, hacía foto para la revista mensual. Me aficioné a todo ese mundo marino, que es muy rico; algún día haré algo sobre eso .

Moya añade que así fue como fluctuó el archivo, porque ahí estaba en miles de sobres con una acotación sucinta en máquina de escribir. Ahora está organizado muy profesionalmente; además, es un archivo abierto. Mucha gente lo consulta, sobre todo jóvenes.

Hablo de una foto anterior a lo digital. Con lo digital no me llevo bien, porque es un problema de archivar. Archivo todos mis negativos con un contacto. Cada foto la puedo ver. Además, tengo unas 15 mil copias. Tengo dos impresores que me se encargan de las fotos que van saliendo y voy agrupando por conjuntos.