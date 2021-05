Al establecer que sobre su administración recae una campaña mediática comparable con la que derrocó a Francisco I. Madero, coordinada por el empresario Claudio X. González y acompañada por los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés, y el perredista Jesús Zambrano, les lanzó: “¡No van a poder! Y garantizó que no se limitará la participación de los conservadores golpistas; no habrá ninguna medida coercitiva, vamos a que las diferencias se puedan dirimir, se resuelvan por la vía electoral .

Así, el tabasqueño habló con claridad en torno a la observación electoral extranjera, la cual será permitida; sin embargo, no vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista. México no es colonia, no es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano. No hay nada que temer, vamos a estar pendientes de que no haya compra de votos, que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros .

El caso de Mexicanos contra la Corrupción, de cuyos avales mostró una fotografía, puntualizó, vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del porqué están entregando dinero a este grupo opositor. Eso es violatorio de nuestra Constitución. Estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando, y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral, porque es evidente, no hay de este grupo nadie que no esté en contra de nosotros .