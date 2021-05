Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de mayo de 2021, p. 3

No estoy dando instrucciones ¡No! Como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie , aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador frente al señalamiento de que habría ordenado la persecución contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. E independientemente de ser política o jurídicamente correcto, dio a conocer un oficio dirigido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, a quien se notifica de una investigación por el presunto lavado de dinero contra 35 empresas y personas en México, entre ellas el gobernador de Tamaulipas.

En su conferencia realizada en Palacio Nacional, el mandatario aportó –desde su punto de vista– claridad al asunto: es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República (FGR), que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores.

Aseguró no ser tapadera y menos encubrir a nadie. Si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo; les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor García Cabeza de Vaca .

Entonces solicitó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, se comunicara con su secretaria privada, Laura Nieto, para que le enviara el oficio del Departamento de Estado. Mientras tanto explicó que haría lo mismo que en el caso del general Salvador Cienfuegos. “Yo di la orden –reiteró– de que se diera a conocer el expediente completo y que se subiera a la red para que la gente supiera”.

Y así dio respuesta a la campaña mediática en contra. “Si no, los adversarios nuestros pueden llegar a confundir, a decir: ‘Es una persecución política, está ordenado por el Presidente, es con propósitos electorales’. Imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros de nuevo? Como hemos quedado durante décadas, como tapaderas, y eso se acabó”.