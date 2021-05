▲ Escena de la tragicomedia Que no se culpe a nadie de mi muerte, protagonizada por la actriz Valeria Vera. Foto Teatrix/ Armando Díaz

Viernes 21 de mayo de 2021, p. 7

Ella, espera una llamada de su novio, pero en su realidad, se debate entre la vida y la muerte, pues revive a los fantasmas que la atormentaron, hasta el punto de convertirse, en una suicida en potencia.

Que no se culpe a nadie de mi muerte, es una tragicomedia donde Valeria Vera, encarna a un personaje sin nombre, pero también a aquellas mujeres que arruinaron su vida: su abuela, su madre, su hermana y la monja que le dio clases de catecismo.

El monólogo, dirigido por Andrés Tena, que se trasmitirá por la plataforma Teatrix, del 20 al 23 de mayo, devela la historia de una mujer que permanece en espera de una llamada, la cual cambiará por completo el rumbo de su destino. En esta obra, el dramaturgo Humberto Robles, evidencia la condición de ser mujer en esta sociedad y los problemas que implica mediante una fuerte crítica social.

Valeria Vera explicó: “A todos estos elementos les pongo el símbolo de lo que es la familia, el patriarcado, el machismo, la falta de amor propio, la educación religiosa y el abuso de sustancias; todas estas historias que nos prestan los personajes para hacerlos visibles, están llevando a Ella, a tomar una decisión que versa en quitarse la vida”.

En esta tragicomedia, prosiguió Vera, Ella se sumerge en pensar en qué la llevó a ser una posible suicida: un abuso sexual, la discriminación, los problemas de drogadicción o alcoholismo.

La última hora de Ella trae angustia, pero a su vez una gran carga de humor negro. Esta mujer es la única que lleva el estado de naturalidad y realismo, además de los otros personajes que remiten a la ficción; pero también soy yo y supongo que otras personas que verán la pieza teatral.