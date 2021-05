En una entrevista con el diario El Mundo, Rodrigo García explicó lo que supone para él un libro como este: Es lo que dice el título: una despedida. Es despedida porque se fueron de la vida física, pero, en verdad, es imposible despedirse de tus padres. La muerte de los padres no es el fin de nada. No pasa un día sin que piense en ellos. Las últimas semanas con mi padre y todo este año pasado con mi madre me hizo reflexionar sobre lo que significa despedirse de tus padres. Mis padres murieron los dos a los 87 años. Los dos tuvieron unas vidas largas y buenas... pero da igual. Da igual incluso el tamaño alcanzado con respecto a los demás, a sus lectores en todo el mundo. Para un hijo, la muerte de un padre es siempre una catástrofe .

Añadió: Hay una dualidad curiosa. Soy consciente de que mi padre me pertenecía a mí y todos los demás. Soy consciente de que si mi padre no fuera el que fue, no sé qué interés podría tener el libro. En todas las entrevistas que he hecho en mi vida, siempre me han preguntado cómo y cuánto me ha influido mi padre y siempre me muerdo la lengua para no dar la única respuesta cierta: Mi padre me ha influido lo mismo que a usted el suyo. Da lo mismo que tu padre sea un escritor famoso o un taxista, un padre siempre es un padre .