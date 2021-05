Sobre su novela galardonada, traducida como Desierto sonoro en el sello Sexto Piso, la también ensayista la ubica en “la tradición de los libros de viaje y en el subgénero más contemporáneo, el muy gringo road trip (viaje por carretera), pero es también un anti road trip, que narra no la historia de libertad y descubrimiento de Kerouac, sino la de todo lo que se destruye en ese mismo camino.

Sostiene que le da mucho gusto, pues lo único que uno pide mientras escribe un libro es saber escribirlo, poder llegar al final. Una vez terminado el deseo es que signifique algo para otros, que resuene en los lectores a cuyas manos llega, aunque no tenga que ver con su experiencia .

La narradora, en entrevista telefónica desde Nueva York, destacó que este premio tiene algo muy especial: no está amarrado a la velocidad del mercado editorial, sino a la de los lectores, porque te nominan las bibliotecas .

Además de Luiselli, los finalistas del premio patrocinado por el Ayuntamiento de la capital irlandesa, elegidos entre 49 propuestos, fueron: Girl, Woman, Other, de Bernardine Evaristo; Apeirogon, de Colun McCann; Hurricane Season (Temporada de huracanes), de Fernanda Melchor; On Earth We’re Briefly Gorgeous, de Ocean Vuong, y The Nickel Boys, de Colson Whitehead.

En su discurso de recepción del reconocimiento, Luiselli refirió que teme un mundo sin ficción, en el que no compartamos un espacio colectivo, un espacio de imaginación; por eso he dedicado mi vida al improbable arte de hacer ficción , y agradeció a la Biblioteca Villa de Gracia, en España, que la nominó para el galardón.

Añadió que sin los libros no podríamos haber atravesado estos meses. Si nuestros espíritus encontraron renovación, fuerza, para seguir adelante, y mantuvimos el entusiasmo por la vida, es gracias a las palabras que nos dieron los libros. Cada vez encontramos solaz en la compañías que viven en nuestras estanterías .

Para ella, la ficción es una de las actividades humanas más difíciles, pero cuando es impulsada por un deseo profundo es una de las más gozosas. También es algo muy cercano a la intuición corporal, que sentimos cuando nuestra mente es capaz de perforar la malla del presente e imaginar un lugar, algo distinto .

El narrador y periodista irlandés Colm Tóibín presentó la novela ganadora, a la que definió como estudio cercano de los dos niños que van en la parte trasera del auto, un niño de 10 y una niña de cinco, y sus respuestas y percepciones, sus complejas mentes y emociones, su habilidad para escuchar .