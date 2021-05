En esa introducción, la también articulista de La Jornada detalla el porqué de la extraña puntuación del texto que se inicia así: mientras unos brazos te dejan otros te están esperando. iba a titular así la novela que iba a escribir. que empecé a escribir. que ya no me dio tiempo de escribir .

“Cuando lo retomé, con un sistema ideado en ese momento, incorporé las notas que había tomado, a lápiz o pluma, en el tiempo que estuvo reposando, y volví a formar el texto hasta que sentí que estaba listo. Ya cumplí con el sueño que tuve de mi hermana. Ahora que ya está publicado, espero la vuelva a soñar para que me venga a decir si le gustó.

“Quizá suene dramático, pero pienso que, como libro, es lo último que voy a escribir en mi vida. Hace tres años, por un problema físico fuerte que tuve, me puse varios puntos que debía procurar alcanzar antes de morir; es decir, me propuse mantenerme viva para alcanzar esos puntos. Aguantar.

“Uno de ellos era ver publicada esta novela, y ya está. Los otros puntos también ya están cumplidos. Es dramático decir que es el último libro que voy a escribir, porque es mañosa la respuesta, pues tengo cajas y carpetas de libros en proceso, recopilaciones de algo que publiqué aquí o me pidieron allá, y textos de otros temas.

Pero ya no pienso tomar uno de ellos, pulirlo y entregarlo a mis editores. No. Sólo los dejaré listos. El entusiasmo, la ilusión, todo eso que se tiene cuando uno va a publicar un libro, ya no lo tengo. Los otros libros pueden esperar el tiempo que sea.

Con Días de tu vida, señala la presentación de la novela, Bárbara Jacobs no sólo realiza un entrañable homenaje póstumo a la protagonista y narradora de su relato, sino que consigue atrapar, como nadie más lo ha hecho, la respiración, el tono y el ritmo de esa voz de la agonía en un lenguaje narrativo inédito .