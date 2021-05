César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 20 de mayo de 2021, p. 4

La Presidencia de la República y la Cámara de Diputados impugnaron, a través de recursos de queja, las suspensiones definitivas que Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica y telecomunicaciones, otorgó a particulares y empresas contra el registro de datos personales y biométricos en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

El caso pasará a manos de cualquiera de los dos tribunales colegiados en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quienes resolverán si confirman, revocan o modifican la medida cautelar del juez federal.

Desde abril, los jueces primero y segundo de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza y Gómez Fierro, quienes también han concedido recursos contra la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, otorgaron 362 suspensiones provisionales, de ellas 219 definitivas, contra el registro de datos biométricos, de ellas 60 definitivas y desecharon poco más de 300 recursos.

Las medidas cautelares concedidas son para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación establecida en la norma reclamada, consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no se las cancelen por no hacerlo.