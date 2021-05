Condenan ataque de Israel contra el pueblo palestino

l Grupo Paz con Democracia condena enérgicamente el genocida ataque del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, en los territorios ocupados y en la franja de Gaza. Estos ataques han producido centenares de muertes, incluyendo niños y mujeres no combatientes. Ningún argumento es válido para justificar un crimen de Estado y de lesa humanidad, ni mucho menos la ocupación colonial y el dominio de Israel sobre territorios palestinos.

Nos sumamos al clamor de voces que no sólo exigen el cese de los ataques, sino la generación de condiciones para abrir un camino justo de paz basado en el respeto a los derechos históricos de la nación, el pueblo y el Estado palestinos. Por el Grupo Paz con Democracia,

Ana Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Dolores González, Alicia Castellanos, Alfredo López Austin, Miguel Concha, Gilberto López y Rivas, Carlos Fazio, Luis Hernández Navarro, Héctor de la Cueva, Óscar González, Guillermo Briseño, Gonzalo Ituarte, Jorge Fernández, Pablo Romo y Miguel Álvarez

Congreso tamaulipeco, a favor de un presunto delincuente, señala

Mucho agradeceré se publique mi opinión respecto al tema del desafuero al gobernador de Tamaulipas, como sigue:

Resulta increíble la torpeza mostrada por quienes debieran conocer la ley. Sabemos bien que ésta es tan flexible como poderoso sea quien se beneficia de ella. El caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca es una muestra de lo mal que se administra la justicia a favor de las élites.

El artículo 74 otorga como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a proceder penalmente ... y el 111, no le otorga explícitamente esta función a los congresos locales. Pensar lo contrario es, en primer lugar, asignar facultades a quien la Constitución no se la otorga y, por otro lado, como es el caso, inventar un obstáculo en la procuración de justicia que resultaría, de concretarse, en un doble fuero para los servidores públicos locales.

Sólo son facultades de las autoridades locales, las que no sean competencia exclusiva de la federación. El Congreso de Tamaulipas está en incumplimiento a favor de un presunto delincuente. Debemos madurar como sociedad, si López Obrador pierde el apoyo de la mayoría ¡que Dios ampare al pueblo de México!

Jorge Alberto Domínguez Durán

Solidaridad con las luchas democráticas de la juventud colombiana

La revista El Trimestre Económico declara su solidaridad con las justas luchas democráticas del pueblo y la juventud de Colombia. Asimismo, su total rechazo a las respuestas represivas del actual Gobierno de Colombia.

Por el consejo directivo de la revista: O. Delgado, J. Isaac y J. Valenzuela