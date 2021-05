Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 20 de mayo de 2021, p. 25

Madrid. La crisis humanitaria en la playa del Tarajal, en Ceuta, derivó en menos de 24 horas en un conflicto diplomático de altos vuelos, con acusaciones cruzadas de chantaje y amenazas directas que vaticinan más tensión.

En menos de 24 horas, más de 8 mil migrantes africanos cruzaron la frontera española, muchos de ellos a nado, otros a pie y sin que hubiera la mínima resistencia de la policía fronteriza marroquí; 5 mil 800 ya han sido expulsados por medio del polémico mecanismo de devoluciones en caliente , ayer permanecían retenidos más de 2 mil y unos mil deambulaban por la pequeña ciudad autónoma de Ceuta hambrientos, sedientos y con frío.

Las dramáticas imágenes de los migrantes africanos que sueñan con un futuro mejor en Europa dieron la vuelta al mundo. La frontera ya está controlada, tanto por efectivos del ejército y la Guardia Civil española, como por fuerzas del orden de Marruecos, que decidieron actuar ante la versión de una supuesta apertura de la línea de cruce.

Tanques, lanchas y soldados

En la playa del Tarajal, punto que divide la ciudad de Ceuta del noroeste de Marruecos, los tanques y los soldados del ejército español continúan desplegados, apoyados por lanchas de la Guardia Civil para mantener cerrado a cal y canto el paso fronterizo.

Alijah, marroquí de 17 años que hasta hace cuatro días vivía en Tetuán, viajó a Ceuta con tres amigos tras escuchar el rumor de que la frontera estaba abierta. El taxi, que les costó el equivalente a cien pesos mexicanos a cada uno, los llevó hasta la costa y cuando cayó la noche del lunes decidieron seguir al resto y cruzar a nado la pequeña franja fronteriza.

Así se adentraron en la ciudad autónoma, donde deambularon durante horas en busca de comida y bebida. Cuando el agotamiento los obligó a parar durmieron en un parque hasta que la luz del día los despertó y siguieron su búsqueda de alimentos.

Pensaban que estaban ante el inicio de una nueva vida, ilusión que acabó horas después, cuando fueron trasladados al centro de acogida temporal, donde el ejército español los custodiará hasta su repatriación. Ellos, como tantos otros, decidieron volver por voluntad propia.

Sin embargo, otros siguen empeñados en iniciar una nueva vida, lejos de la miseria y la pobreza de sus países, y decidieron participar en un éxodo en el que también había muchas familias con niños recién nacidos. Varios bebés fueron rescatados de las olas por agentes de la Guardia Civil.

En medio del barullo, el sonido de las sirenas y de los gritos de rabia, también se escuchó el sollozo desesperado de un hombre negro de casi dos metros, muy delgado, cabizbajo, tenía la boca seca y una voluntaria de la Cruz Roja le dio a beber agua.

El migrante, después de recuperar un poco de aliento con el sorbo de agua, se soltó a llorar en sus brazos. Esa imagen fue captada por varios medios de comunicación y, después de ver su propia imagen en la escena, la mujer explicó: no creo en ningún Dios, pero estoy segura de que si viviera las situaciones que ha vivido esta gente lo haría. No sé cómo sentirme. Sólo sé que se me cae el alma al suelo .

Un agente de la Guardia Civil rescató a un recién nacido en el mar y explicó: cogimos al bebé, estaba helado, no gesticulaba... Fue un momento muy traumático .